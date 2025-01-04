セブン‐イレブン・ジャパン（SEJ）は、シェア率が低いエリアへの出店を強化している。直近の強化エリアについて、昨年12月18日、取材に応じた永松文彦社長は「北東北（青森県・秋田県・岩手県）と四国（香川県・愛媛県・高知県・徳島県）に加えて、（シェア率という点では）全く逆なのだが、都心も増やしている。都心はやはり人口が増えており、インバウンドも増加しているため」と語る。出店は、不振店を出さないように出