きょう（2025年1月4日）午前3時20分ごろ、北海道空知の三笠市岡山で車両火災が発生し、車両内から年齢性別不明の1人の遺体が発見されました。警察によりますと、現場は「道の駅三笠」の駐車場で、周囲に他の車はなかったということです。警察は事件と事故の両面で捜査していて、遺体の身元の確認や出火原因を調べています。