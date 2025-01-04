「最強ばあちゃん」という愛称で活動するユーチューバーが茨城県内にいる。９６歳の千代さんだ。５世代２０人の大家族の日常をありのままに伝える動画が人気を集め、チャンネル登録者数は１２万人を超える。元気に家事や畑仕事をこなす姿に、若い世代のみならず高齢者からも「パワーをもらえる」との声が寄せられている。千代さんが肉じゃが料理の準備を手際よく進める中、味見をしたひ孫の大学生・航さん（２１）から「おいし