阪神との強化試合で、本塁打を放つ韓国代表の金慧成＝2023年3月、京セラドーム（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグで大谷翔平と山本由伸が所属するドジャースは3日、韓国プロ野球キウムからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた金慧成内野手（25）と3年総額1250万ドル（約19億6千万円）で契約に合意したと発表した。3日が交渉期限だった。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国