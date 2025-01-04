中国国家発展改革委員会（NDRC）の趙辰〓副主任は国務院報道弁公室が3日に行った「中国経済の質の高い発展の成果」に関する記者会見で、「2024年には中国のイノベーション活力が引き続き旺盛だった。新旧の駆動力の転換が加速され、新たな生産力の育成が加速した」と紹介しました。趙副主任はまた、「一方では全面的な革新を支える基礎制度の健全化が加速し、主要な科学技術インフラの体系的な構築が促進され続けた。月探査プロジ