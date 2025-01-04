【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比23銭円高ドル安の1ドル＝157円24〜34銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0304〜14ドル、162円15〜25銭。米長期金利の上昇が一服し、日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが先行。米追加利下げペースの鈍化観測が広がると、円は伸び悩んだ。