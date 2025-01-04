◆マリーゴールド「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」（３日、大田区総合体育館）観衆１８３０女子プロレスのマリーゴールドは３日、大田区総合体育館で「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」を開催した。４大シングルタイトルマッチでは、ワールド選手権で林下詩美がＳａｒｅｅｅを破り、ユナイテッド・ナショナル選手権で桜井麻衣が青野未来に勝利、スーパーフライ級選手権でもビクトリア