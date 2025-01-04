ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2025年占い（12星座占い×ルノルマンカード占い）。12星座別の2025年（令和7年）「蟹座（かに座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万さんが占います。「蟹座（かに座）」さんの2025年のテーマ、さらにはルノルマンカードからのアドバイスも！【蟹座（かに座）】2025年のかに座は、6月以降12年に一度の幸運期が訪れます！2025年はドラマチッ