［ニューヨーク３日ロイター］ - 米国株式市場は、主要株価３指数が反発して取引を終えた。年末年始休暇明けが近づく中、市場では連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利下げやトランプ新政権による企業優遇政策への期待が高まりつつある。この日は幅広い銘柄が上昇。とりわけ電気自動車（ＥＶ）大手テスラや半導体大手エヌビディアなどの大型グロース株の上昇が寄与し、ハイテク銘柄中心のナスダック総合の上げが最も大きかっ