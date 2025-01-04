女優橋本環奈（25）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。女優上白石萌音とのツーショットを公開し、その”癒し力“を絶賛した。橋本は4日夜放送されたNHK「みんなのベスト紅白生放送！お正月スペシャル」で共演。橋本は「みんなのベスト紅白で久々に萌音っちに会ったよ。短い時間でも会うと癒される人。空気清浄機より凄いです。意味わからんか。笑とにかく年初めの番組で楽しかったです！！観て頂いた皆さんありがとうござ