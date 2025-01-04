吉田正樹（ワタナベエンターテインメント会長）／'59年、兵庫県生まれ。フジテレビで『夢で逢えたら』『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば！』などを手がけた。'09年に退職後、事務所会長に就任真剣すぎる「神社巡り」私が身を置くエンタメ業界は、努力したからといって必ず報われる世界ではありません。いくら一生懸命やっても、売れないコンテンツは存在します。すべてお客さんが決めること。だから、自分にできる最後の手