香港で2024年11月、日本人のセクシー女優3人を含む35人が、売春関与の疑いで逮捕された。日本人が海外で売春をする「出稼ぎ売春」の一例として、日本で衝撃的に受け止められたが、東南アジアのタイでは、以前からセクシー女優の出稼ぎ売春が行われていたという。現地の警察関係者は語る。《美女がずらり》日本人が在籍している風俗店のパネル写真やセクシー女優イベントの様子「10年以上前、日本の人気セクシー女優らがタイにや