プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。自分が好きなゴルフコースをファンに紹介した。 「最高の練習環境」吉田プロ絶賛のゴルフコースとは？ 吉田プロは「My fav place…」とコメントして、茨城県の「ザ・ロイヤル ゴルフクラブ」を紹介。 同ゴルフ場は“世界に通用するコース”、“世界に通用する選手を育てるコース”、“世界から尊敬されるゴルファーが集まるコ&#1