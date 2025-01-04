お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（31）が自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。昨年11月に開催した公演の冒頭で、大物先輩芸人を「お前」呼ばわりで攻撃する場面があった。今回の更新では、昨年11月24日に横浜アリーナで行われた公演「チンチロ」の映像を公開。ステージ冒頭の挨拶で粗品は「千原ジュニアさん…お〜」と切り出し、手を叩いて拍手し、「あっ、FUJIWARA原西さん…おぉおおお」と続け、同じく拍手