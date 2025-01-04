2001年から15年間にわたり連載されてきた大人気漫画『BLEACH』。2016年に最終巻が発売された後も人気は衰えることなく、2024年12月28日にはアニメ版の『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』が最終回を迎え大きな話題となっていた。同作の中には魅力溢れるキャラクターが多数登場するが、その中でも最強の死神は一体誰なのだろうか？そこで今回は、最強候補としてよく名前が挙げられる死神を紹介していこう。山本元柳斎重國