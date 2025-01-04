日本テレビ系バラエティ特番『欽ちゃん＆香取慎吾の 第100回全日本仮装大賞』(13日19：00〜)に、20th Century(坂本昌行、長野博、井ノ原快彦)が出場することが明らかになった。萩本欽一(左)と香取慎吾1979年にスタートし、46年目を迎える同番組。記念すべき第100回大会は、応募総数3,580組。全国12か所で行われた予選を勝ち抜いた34組には、優勝8回の仮装レジェンドや、第97回大会優勝の常連チームなど、1歳から75歳までの多彩な出