気象台は、午前7時11分に、なだれ注意報を長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村などに発表（雪崩注意報）北部では、5日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□なだれ注意報【発表】5日にかけて警