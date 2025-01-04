ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2025年占い（12星座占い×ルノルマンカード占い）。12星座別の2025年（令和7年）「双子座（ふたご座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万さんが占います。「双子座（ふたご座）」さんの2025年のテーマ、さらにはルノルマンカードからのアドバイスも！【双子座（ふたご座）】2025年の双子座は、大きな変化の年になりそうです。上半期は新し