昨年末に開催された「M-1グランプリ2024」で、大会史上初の2連覇という快挙を成し遂げた令和ロマン。彼らの快進撃が注目を集めるなか、「M-1グランプリ2023」優勝直後に放送された特番『令和ロマンの娯楽がたり』が本日1月4日（土）、約1年ぶりに帰ってくる。今回は令和ロマンの2人と娯楽好きの豪華ゲストが、さまざまな娯楽やカルチャーにまつわるテーマを分析・語り尽くす。テーマは、「2025年に芸人が売れる最短ルートを考える