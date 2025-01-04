蔦屋重三郎ゆかりの吉原神社（写真： yama1221 / PIXTA）今年の大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」は横浜流星さんが主演を務めます。今回は主人公である蔦屋重三郎について解説します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。横浜流星が主演を務める『べらぼう』2025年の大河ドラマは『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。一見すると大河ドラマとは思えない、奇抜なタイトルです