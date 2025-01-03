身長は遺伝でほぼ決まると言われていますが、実は生活習慣も大きく関係していることをご存じでしょうか？ 適度な運動、バランスの良い食事、そして十分な睡眠。これらが成長期の身長を左右する重要な要素です。逆に、予測された身長から著しく外れる場合には、病気のサインである可能性も。本記事では、中川将吾先生に身長が伸びる仕組みや、成長期に注意すべきポイントについて詳しく聞きました。 ≫ 【イラスト解説】「スラムダ