中国メディアによると、中国でこのほど、甘粛省のある中高一貫校の登校風景が「まるで参内」と話題になった。生徒らが高台にある校舎へと続く巨大で長い階段を上って登校する様子を映した動画がネット上に投稿され、注目された。動画を見た人からは「生徒らが朝議に臨む官吏に見える」「この校門もそれらしさを演出しているね」「遅刻ギリギリという時にこの階段は絶望しかない」「雪が積もった日は気を付けて」などのコメントが寄