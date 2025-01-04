Nora Eckert［デトロイト３日ロイター］ - 米国の２０２４年の新車販売台数が１６００万台に迫り、１９年以来の高水準になる可能性があることが、大手自動車メーカー各社が３日に公表した統計で分かった。販売奨励金の拡充やハイブリッド車（ＨＶ）への需要急増などが下支えになった。メーカー別では、米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）が前年比４．３％増の２７０万台。２３年に続き首位の座を維持した。トヨタ自動車は前年