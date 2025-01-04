Bo EricksonRichard CowanKatharine Jackson[ワシントン ３日 ロイター] - 米連邦議会下院は新議会初日の３日に議長選を実施し、共和党のジョンソン議長が再選された。ジョンソン氏は必要最小限の２１８票で続投が決定。結果が出るまでに交渉が必要になるなど、共和党議員の間で分裂が続いていることが浮き彫りになった。ジョンソン氏は当初、続投に必要な票数を確保できない見通しだったが、交渉の末に２人の議員が支持に転じ