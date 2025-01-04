[ニューヨーク ３日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のクーグラー理事は３日、２０２５年の経済動向には多くの不確実性があると述べ、今後の金融政策の方向性は経済指標次第になるとの考えを示した。クーグラー氏はＣＮＢＣのインタビューで、ＦＲＢが先月に示した最新の金利・経済見通しで２５年の利下げ回数が２回と想定され、９月見通しの４回から半減したことに触れ、時間をかけてゆっくりと進め、段階的に利下げ