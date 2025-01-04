ストリーミングデバイス「Apple TV」の次期モデルが、2025年に99ドル（約1万6000円※）で発売されるかもしれないと、アナリストのミンチー・クオ氏が報告しています。 ※1ドル＝約157円で換算（2024年12月26日現在） ↑今年は買ってみる？   現行モデルの「Apple TV 4K」は64GBモデルが129ドル（日本では1万9800円）、128GBモデルが149ドル（日本では2万3800円）で販売されています。その一方、2010年と2012年に発売されたApp