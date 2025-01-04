NHK連続テレビ小説『おむすび』場面カット 佐野勇斗が、NHK連続テレビ小説『おむすび』（月曜日〜金曜日 朝８時から放送中）に出演中。本作は、“どんな困難も明るくたくましく乗り越える”をモットーとする平成時代のギャル、米田結（橋本環奈）が、人々の健康を支える栄養士となり、現代人が抱える問題を“食の知識とコミュ力”で解決しながら、目には見えない大切なもの(縁・人・時代)を次々とむすんでいく“平