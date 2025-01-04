犯罪組織はスマートフォンに残った履歴から犯罪計画や犯罪組織の秘密が漏れてしまわないように、暗号化された「犯罪者専用メッセージアプリ」を使用するケースがあります。そのような暗号化されたメッセージアプリをクラッキングして犯罪組織を摘発した具体的な例や捜査の課題について、カナダ放送協会(CBC)が詳細を解説しています。The crime messengerhttps://www.cbc.ca/newsinteractives/features/the-crime-messenger犯罪組織