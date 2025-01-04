■昨年医師国家試験に合格プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテの竹内奎人投手（２５）が、３日までにしずおか報知の取材に応じ、秋のドラフト会議でＮＰＢ球団の指名がなければ選手を引退し、「医学の道に専念する」と明言した。球界で異色の“投げる医師”はハヤテでのプレーは今季限りで、自身のキャリアを決断する。静岡高から群馬大医学部に進学した竹内は、２３年１１月にハヤテ入団が決まった後に医師国家試験を受