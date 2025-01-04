ニューヨーク証券取引所（AP＝共同）【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反発し、前日比339.86ドル高の4万2732.13ドルで取引を終えた。2日までの4営業日で計900ドル超下げた反動で、割安感の出た銘柄を中心に買い注文が優勢だった。製造業関連の米経済指標が市場予想を上回り、米景気の底堅さが意識された。一方、ダウ構成銘柄ではないものの、バイデン米大統領が日本製鉄によ