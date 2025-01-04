愛知県安城市のスーパーで販売された「しらす干し」のパックにフグが混入していた可能性があることが分かりました。フグが混入していた可能性があるのは、安城市の「イトーヨーカドー安城店」で販売されていたしらす干しのパックです。愛知県によりますと、2日午後4時ごろ、「フグのようなものが混入していた」と購入客から連絡があり発覚しました。混入していたのは、全長およそ2センチのフグとみられる魚1匹で、2日に販