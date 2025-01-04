アメリカのバイデン大統領は、日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手「USスチール」の買収を阻止すると正式に発表しました。この決定を受け日本製鉄は「失望しています」としたうえで、「米国の利益につながる競争を活性化する本買収を拒否し、同盟国である日本国をこのように扱うことは衝撃的であり、非常に憂慮すべきこと」とコメントしました。また、この決定が「大統領の政治的な思惑のためになされたものであり法令に違反して