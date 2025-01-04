2日に開催された2024年の北京市の大気の質に関する記者発表会で、同年、北京の大気の質は引き続き改善し、微小粒子状物質（PM2．5）の年平均濃度は前年比6．2％減の1立方メートル当たり30．5マイクログラムだったことが分かった。4年連続で中国の大気の質の二級基準に達した。大気の質が「優良」だった日数は290日で、モニタリング史上、最多記録を更新した。中国新聞社が伝えた。2024年、北京の粗大粒子状物質（PM10）、二酸化窒