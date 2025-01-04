KBOキウムからポスティングシステムを利用したキム・ヘソンドジャースは3日（日本時間4日）、KBO（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムを利用した金慧成（キム・ヘソン）内野手の獲得を発表した。3年1250万ドル（約19億6600万円）で合意。2028年と2029年については球団がオプション権を保有する。キム・ヘソンは昨季KBOで打率.326、11本塁打、75打点、30盗塁をマーク。昨年12月5日にポスティングされ、期限は日本時