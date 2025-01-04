ドジャースと3年総額6600万ドル（約104億2800万円）で再契約したテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が3日（日本時間4日）、本拠ドジャースタジアムで会見に応じた。会見に先立ち、ドジャースから正式に再契約が発表されていた。昨季は33本塁打、99打点を放つなどして世界一に貢献。本塁打を打った選手にベンチ前でひまわりの種をぶちまける係でもあり、今季も盟友の大谷に投げつける姿が見られそうだ。ワールドシリーズ（