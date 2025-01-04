劇作家・井上ひさしさんの母で、戦後の釜石を舞台にした自叙伝でも知られるマスさん（１９０７〜９１年）や、兄の滋さん（１９２９〜２００７年）の資料が、岩手県釜石市の自宅で見つかった。家族からひさしさんに宛てた手紙やマスさんの自筆原稿などで、今後は県立博物館に寄贈され、展覧会などで公開される予定。（道下航）マスさんは、波乱万丈な人生を自叙伝「人生は、ガタゴト列車に乗って」に描いた。夫と駆け落ち同然で