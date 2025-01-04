NY株式3日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均42732.13（+339.86+0.80%） S＆P5005942.47（+73.92+1.26%） ナスダック19621.68（+340.89+1.77%） CME日経平均先物39650（大証終比：-250-0.63%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は５日ぶりに反発。前日の新年のスタートは不安定なもので、買い先行で始まったものの、テスラ＜TSLA＞やアップル＜AAPL＞の下げもあり、結局下げ