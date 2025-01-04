米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 4.277（+0.037） 米10年債4.596（+0.037） 米30年債4.810（+0.033） 期待インフレ率2.341（+0.000） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数が製造業のセンチメント回復の兆候を示したほか、本日は低迷していた米株式市場が反発したことも利回りを押し上げた。 この日は