おせち番組が廃れたわけ今年の正月はおせち番組と呼べるものがあまりない。どうして、おせち番組は減ってしまったのか。一方で企業が1社提供するTBS「パナソニック ドラマシアター」や同「日立 世界・ふしぎ発見！」も消えた。その理由を深掘りしたい。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】 ＊＊＊【写真を見る】ポーカーフェイスも一流？海外の競技ポーカー大会でたびたび姿が目撃されているGACKT、実際の姿3が日