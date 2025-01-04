【ニューヨーク＝小林泰裕】３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３３９・８６ドル高の４万２７３２・１３ドルだった。５営業日ぶりに値上がりした。生成ＡＩ（人工知能）需要が拡大するとの期待から、半導体大手エヌビディアやネット通販大手アマゾン・ドット・コムなどの銘柄が買われた。ダウ平均の構成銘柄ではないが、バイデン米大統領が日本製鉄による買収計画の禁止を命じたＵＳスチー