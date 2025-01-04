1月13日（月・祝）よる7時〜9時54分 日本テレビ系で放送の「欽ちゃん＆香取慎吾の 第100回全日本仮装大賞」。1979年にスタートし、46年目を迎える「全日本仮装大賞」。今回は応募総数3,580組、全国12か所で行われた予選を勝ち抜いた34組が出場！20th Century（坂本昌行・長野博・井ノ原快彦）も予選を突破し、記念の100回大会に出場が決定！さらに、優勝8回の仮装レジェンドや、第97回大会優勝の常連チームも出場！1歳〜75歳