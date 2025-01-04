11年ぶりにフジテレビで連続ドラマ主演を果たす香取慎吾。自身初となる“政治家を目指す男”の役を務める香取に話を聞くと……。（全3回の1回目／♯2、♯3を読む）【画像】 11年ぶりにフジテレビで連続ドラマ主演を果たす香取慎吾の姿をすべて見る ◆◆◆11年ぶりのフジ連続ドラマ主演は“最低男”役――フジテレビ系連続ドラマ木曜劇場『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』が1月9日からスタート。同局系連