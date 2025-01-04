女優の上白石萌歌（24）が2日に放送された日本テレビ系『THE 突破ファイル』新春3時間SP（後6：00）に出演。高校の友人に税関職員がいることを明かしてスタジオを驚かせた。同番組恒例の「空港税関VS密輸犯」の再現VTRで、監視官役に声優の木村昴が初登場して、スタジオの出演者たちを驚かせた。VTRの途中で問題が出題され、スタジオに画面が切り替わると、MCの内村光良が木村の初登場について触れた。すると、上白石は「私