４日午前２時３０分頃、京急線の南太田駅―井土ヶ谷駅間の沿線で火災が発生した。消火活動のため、横浜市消防局の隊員が線路内で作業を行うなどした影響で、同線は始発から横浜駅―金沢文庫駅間の上下線で運転を見合わせている。火災は午前５時８分ごろに鎮火したが、運転再開の見込みは立っていない。