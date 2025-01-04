文部科学省いじめの認知件数が過去最多となる中、文部科学省は警察OBや保護司ら複数の専門家によるチームを教育委員会に設置し、学校と連携して個別のいじめ事案や加害児童生徒への対処に当たる新たな取り組みを始める。複雑・多様化する事案を学校だけで抱え込まず、早期にきめ細かな対応につなげることで「重大事態」を減らす。都道府県と市町村の計20教委でのモデル事業実施に向けて今月以降、公募手続きを始める予定。文科