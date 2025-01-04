2024年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第5位は、こちら！（初公開日 2024/10/20）。【女優レベル！！】美しいのに「小指」がない…男ヤクザから「タカラヅカ」と呼ばれた現役時代の西村まこさん（写真多数）＊＊＊父親は愛知県庁に勤める公務員、親戚の中には東京大学出身の裁判官も――。そんなエリート家庭で生まれながら不良の道に進み、ついには“日本最初の女ヤクザ”にな