2024年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第4位は、こちら！（初公開日 2024/05/18）。【画像】妻の琴さんと2人の子供との家族写真＊＊＊『あっぱれさんま大先生』への出演をきっかけに人気子役として活躍したタレント、内山信二（42）。現在、2人の娘を持つ父親でもある彼に、芸能界へ入るきっかけとなった父親の死、肺年齢66歳・余命6年を宣告されるまでに至った生活習慣、現在