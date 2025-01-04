本日1月4日19時より日本テレビ系にて新春番組『マツコ、リアルする』が放送。自宅とテレビ局の往復のみで生活するマツコ・デラックスが日本のカルチャーを実際に体験（リアル）し、世界へ発信する。放送後には、地上波未公開部分を含むディレクターズカット版がNetflixで世界配信される。【写真】ラーメン店「一蘭」に初入店したマツコ独自システムに困惑？マツコが訪れたのは、日本を代表するラーメン店「一蘭」。国内80店