2024年11月に桜庭ななみから改名した女優の宮内ひとみが3日にインスタグラムを更新。近影を公開すると、ファンから「女神様」「とってもお美しい」といった反響が寄せられた。【別カット】宮内ひとみ、カメラに笑顔を見せる近影宮内がハートマークの絵文字と共に投稿したのは自身の最新ショット。写真には現在32歳の彼女の横顔や正面から笑顔を捉えた様子が収められている。透明感あふれる彼女の近影に、ファンからは「女神