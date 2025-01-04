◆マリーゴールド「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」（３日、大田区総合体育館）観衆１８３０女子プロレスのマリーゴールドは３日、大田区総合体育館で「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」を開催した。メインイベントでワールド王者・Ｓａｒｅｅｅが林下詩美と３度目の防衛戦を行った。昨年秋に団体初のシングルリーグ戦「ドリームスターグランプリ」を制覇し挑戦権をゲットした林下詩